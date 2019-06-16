Абрамович и Пересильд посетили одну премьеру на «Кинотавре»

Актрисе и миллиардеру уже много лет приписывают роман.

В Сочи проходит фестиваль «Кинотавр», который собрал многих звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей в одном месте. Сегодня он должен завершиться.

Еще до его открытия поговаривали, что на красной дорожке появится бизнесмен Роман Абрамович. Слухи оказались правдивыми. Миллиардер посетил кинофестиваль, где познакомился с картиной «Выше неба», ее режиссером выступает Оксана Карас, пишет интернет-издание «Spletnik». В широкий прокат картина выйдет уже в конце месяца – 27 июня.

Среди гостей этой премьеры на «Кинотавре» была и актриса Юлия Пересильд. Звезде фильма «Битва за Севастополь» уже много лет приписывают роман с миллиардером. Очередная волна слухов поднялась, когда Роман расстался со своей супругой Дарьей Жуковой. Однако актриса эту связь отрицает.

Напомним, 34-летняя Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей – Марию и Анну, которых родила от режиссера Алексея Учителя. Актриса младше своего избранника на 33 года.