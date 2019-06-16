Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»

Сегодня в Сочи завершается российский кинофестиваль «Кинотавр». На мероприятие, которое проходило с 9 по 16 июня, съехались знаменитые отечественные актеры и звезды шоу-бизнеса. Побывала на красной дорожке кинофестиваля и актриса Ирина Горбачева. Звезда фильмов «Аритмия» и «Я худею» примерила вечерние платья с декольте и рассказала, что обзавелась новыми интересными знакомствами.

Однако фильмы, которые актриса посмотрела на «Кинотавре», ее расстроили. Об этом 31-летняя звезда заявила в своем Instagram.

«Мой «Кинотавр» закончился ещё 14-го… есть что вспомнить! Сломанный каблук и проход босиком, танцы, разговоры, знакомства, радость, но в большей степени расстройство от просмотренного. Один раз даже хотелось уехать… «Кинотавр» – особенный фестиваль, и все чаще слышу, как было раньше… то ли более пафосным он становится, то ли больше зон и мероприятий, куда можно не всем… желаю ему расслабиться, стряхнуть с себя лет 10, больше танцев, дефиле над которым можно посмеяться, и, конечно, долгих лет и открытия сверхновых! Короче, иронии!», – поделилась впечатлениями Ирина Горбачева.

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«Вы великолепны. И откровенны. И это ценно», «Больше самоиронии – в точку», «Какая вы потрясающая», – прокомментировали подписчики.

Ранее Ирина Горбачева рассказала, что четыре месяца провела в США, где учила английский язык и вместе с Марией Машковой работала над комедийным проектом Masha from Russia.