Максим Галкин в обществе своих детей посмотрел мультфильмы

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал свежую запись. На кадрах он смотрит мультфильмы в своем замке с детьми — близнецами Лизой и Гарри. «Вот, понимаешь ли, смотрим», — кратко прокомментировал он происходящее в его доме.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как дети юмориста уставились в экран. Лиза лежит на диване около телевизора, а сын Гарри расположился рядом с отцом. Где в этот момент находилась Алла Пугачёва непонятно. На кадрах видеозаписи ее нет.

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Отметим, что Максим Галкин регулярно рассказывает о жизни Лизы и Гарри. Надо отметить, что дети юмориста и Примадонны растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные кружки, а также учат иностранные языки. Лиза, к примеру, делает успехи во французском. Есть у ребят достижения и в плавании. В замке телеведущего есть большой бассейн. Там ребята плавают.

Добавим, что не так давно Максим Галкин уезжал на гастроли в Израиль. В этой стране у него состоялась серия концертов. Он очень сильно скучал по детям во время своего отсутствия. Кстати, когда он вернулся домой, то приготовил для родных вкуснейший плов из баранины. А на днях Максим Галкин снова встал к плите. Он делал шашлык и рыбу на гриле.