Дети Климовой полетали на дирижабле с женой Петренко

Игорь Петренко в браке с Кристиной Бродской три года. У супругов есть трое дочерей, самой младшей всего пять месяцев. Новая жена актера нашла общий язык с его сыновьями от актрисы Екатерины Климовой. Корней и Матвей с удовольствием проводят время с семьей отца.

Так, мальчишки приняли участие в съемках программы «Живая жизнь» на Первом канале и полетали на дирижабле вместе с Игорем Петренко и его супругой. Сам актер признался, что боится высоты и ему пришлось побороть свой страх, чтобы не упасть в грязь лицом перед сыновьями.

«Если честно, очень боюсь высоты. Это одно из состояний, которое меня просто-напросто парализует, – признался Петренко. – Не хотел об этом признаваться при мальчиках и любимой. Придется держать эмоции при себе».

Полет на воздушном шаре проходил на высоте 450 метров и длился час. Все закончилось благополучно, а Корнею и Матвею понравилась прогулка.

Игорь Петренко рассказал, что испытывает смешанные чувства. По его словам, несмотря на порывы ветра, внутри дирижабля было тихо.

Напомним, Петренко и Климова после расставания сохранили дружеские отношения. Бывшие супруги тепло общаются и стараются сделать так, чтобы мальчики чувствовали опору в лице обоих родителей.