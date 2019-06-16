Анна Седокова похвасталась, что ее 2-летний сын заговорил

Анна Седокова похвалилась успехами сынишки, 2-летнего Гектора. Певица рассказала, что ребенок стал произносить первые фразы, заменив жесты словами. Об этом 36-летняя звезда написала в Instagram. Знаменитость отметила, что малыш говорит осмысленно, пытаясь подражать взрослым. Анна опубликовала видео, где Гектор держит собаку по кличке Булку и отвечает на вопросы мамы.

«Ну все, мы активно разговариваем. Слова «ещё», «все» и «мась» были первыми. Такое впечатление, что он проводит время на Патриках, в «Аисте» сидит в основном. Вообще говорит все, но только когда хочет. Понимает вот все прям абсолютно и как-то резко стал ещё взрослее. Девчонки мои как-то раньше болтали, а Гектору не нужно говорить, он все жестами показывает и все и так выполняют», – рассказала Анна в микроблоге.

Подписчиков позабавила собака Анны Седоковой, которая сидела у мальчика на руках, высунув язык.

«По-моему у Булки был тяжелый день»; «Булка, как после ночной тусы», – прокомментировали видео фолловеры.

Напомним, ранее Анна Седокова попросила хейтеров, осуждающих ее фигуру, оставить ее в покое. Анна Седокова показала себя в купальнике и заявила, что любит свое тело и не собирается что-то менять в себе из-за нападок завистников.