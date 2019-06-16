Няня Меган Маркл и принца Гарри не работает по выходным

На этой неделе стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри наняли няню для их маленького сына Арчи. Тем не менее герцогиня не позволяет новой помощнице вставать ночью к малышу и кормит его сама по требованию.

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Источник во дворце рассказал ET, что по выходным новая няня также не остается с Арчи. По его словам, она не проживает во Фрогмор коттедже постоянно и только приезжает на службу. На выходных она отдыхает от своих обязанностей и Меган приходится справляться своими силами. По словам инсайдера, из-за этого герцогиня очень мало отдыхает и плохо высыпается.

больше по теме Маркл не позволяет новой няне вставать к малышу Арчи ночью Герцогиня предпочитает проводить максимум времени со своим сыном.

Источник добавил, что осенью герцоги Сассекские намерены отправиться в Малави, Анголу и Южную Африку и пока неизвестно, сможет ли няня отправиться вместе с ними.