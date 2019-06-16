Источник раскрыл подробности идеального свидания для Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, пережили непростые времена. По слухам, у внука королевы Елизаветы завязался роман с маркизой Чолмондел – Роуз Ханбери, чувства супругов остыли, но затем они вновь помирились.

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Как сообщает US Weekly, августейшая пара по прежнему любит свидания, вот только они далеки от романтических представлений об этом мероприятии. Как сообщил источник во дворце, идеальное свидание герцогов Кембриджских — дома, на диване.

«Кейт предпочитает заказать индийский фастфуд навынос и есть его с подноса, лежа на диване и смотря сериалы Netflix вместе с Уильямом», — поделился инсайдер. Он отметил, что одним из их любимых шоу была «Игра престолов».

По его словам, воспитание троих детей настолько выматывает супругов, что им не хочется дополнительных выходов в свет, помимо тех, к которым обязывает их социальный статус.

Напомним, Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года. Сейчас у пары трое детей — 5-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи.