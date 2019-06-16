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Источник раскрыл подробности идеального свидания для Кейт Миддлтон

37-летняя герцогиня далека от романтики.

Источник раскрыл подробности идеального свидания для Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, пережили непростые времена. По слухам, у внука королевы Елизаветы завязался роман с маркизой Чолмондел – Роуз Ханбери, чувства супругов остыли, но затем они вновь помирились.

Как сообщает US Weekly, августейшая пара по прежнему любит свидания, вот только они далеки от романтических представлений об этом мероприятии. Как сообщил источник во дворце, идеальное свидание герцогов Кембриджских — дома, на диване.

«Кейт предпочитает заказать индийский фастфуд навынос и есть его с подноса, лежа на диване и смотря сериалы Netflix вместе с Уильямом», — поделился инсайдер. Он отметил, что одним из их любимых шоу была «Игра престолов».

По его словам, воспитание троих детей настолько выматывает супругов, что им не хочется дополнительных выходов в свет, помимо тех, к которым обязывает их социальный статус.

Напомним, Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года. Сейчас у пары трое детей — 5-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонПринц Уильям
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Источник раскрыл подробности идеального свидания для Кейт Миддлтон
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