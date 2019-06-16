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Как Арья Старк: Егор Крид прячется от популярности

Чтобы уйти в тень, исполнитель перевоплотился в другого человека.

Как Арья Старк: Егор Крид прячется от популярности
Певец Егор Крид Фото: globallookpress.com

К российскому певцу Егору Криду после ухода из музыкального лейбла Black Star приковано всеобщее внимание. Речь идет не только о поклонниках, но и коллегах по сцене.

Недавно в своем блоге исполнитель написал, что за несколько лет успешной карьеры уже устал от славы и решил спрятаться от нее за другим лицом. Причем, в буквальном смысле этого слова. В блоге в Instagram Егор Крид опубликовал снимки, на которых натягивает не себе лицо чужого человека.

Глядя на это, поклонники тут же вспомнили способность одной из главных героинь сериала «Игра престолов» Арьи Старк, которая после обучения могла надевать маски других людей.

«Теперь как Арья Старк. А пирог из Фреев будет?» — поинтересовалась одна из подписчиц Крида.

В контексте последних событий, конечно, не обошлось без шуток, что таким образом Егор прячется вовсе не от популярности, а от Тимати. В таком ключе высказывались не только поклонники 24-летнего исполнителя, но другие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых Яна Рудковская и Максим Галкин.

Егор Крид сменил лицо
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/ByvnvQniaay/

Напомним, уход Егора Крида из Black Star уже больше месяца обсуждает общественность. Чтобы развеять все домыслы, Тимати дал по этому поводу официальный комментарий в своем блоге. Рэпер заявил, что они с Егором смогли расстаться мирно.

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Как Арья Старк: Егор Крид прячется от популярности
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