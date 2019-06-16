Любовное гнездышко королевы Елизаветы и мужа выставили на продажу

Вилла Guardamangia на Мальте, на которой юная королева Елизавета II и ее муж жили сразу после свадьбы, выставлена на продажу. Особняк в духе итальянского палаццо стал первым домом августейшей пары в то время, как Филипп служил в королевском флоте.

Как сообщает журнал People, в доме шесть спален, три ванные комнаты, общая площадь замка составляет свыше 5 000 кв. футов. Кроме этого в доме есть гостиная, столовая, кухня, и терасса с видом на сад общей площадью 9 680 кв. футов.

Тем не менее, издание отмечает, что вилла пока не готова к новым жильцам. За долгие годы простоя дом обветшал и нуждается в серьезном ремонте. Королева с супругом прожили там всего два года, а затем дом оставался пустым.

Биограф Елизаветы Бен Пимлотт писал, что время, проведенное ей с мужем на Мальте, было самым нормальным за всю ее жизнь. Их личный секретарь в то время Майк Паркер, в свою очередь, назвал это время «сказочным периодом».