Ким Кардашян показала, как маскирует проявления болезни

Жизнь Ким Кардашян это не только бесконечные светские мероприятия, вечеринки, фотосессии и поклонники. Знаменитой многодетной матери приходится вести ежедневную борьбу со сложным системным заболеванием.
Несколько лет назад у светской львицы диагностировали псориаз. Эта болезнь характеризуется образованием сухих красных пятен на поверхности всей кожи. Для человека, ведущего образ жизни Ким, это серьезное испытание, но она нашла выход — макияж для тела.
В своем Instagram знаменитость показала, как она скрывает проявления болезни перед выходом в свет. На видео можно заметить, что кожа на ногах Кардашян покрыта сухими бляшками.
«Я прибегаю к этому методу, когда хочу улучшить тон кожи на теле или скрыть проявления псориаза. Кроме того, у меня выступающие вены и легко появляются синяки и все это было моим большим секретом долгое время. Но я научилась жить со своими недостатками», — написала Ким.
На видео она показывает, как наносит специальное маскирующее средство на кожу и спустя несколько минут между обработанной ногой и ногой без макияжа появляется ощутимая разница.
Кардашян подчеркнула, что принимает свою болезнь и не считает нужным прятать ее.
«Я знаю, что это мой самый большой недостаток, но не хочу его скрывать. Конечно, я всё еще надеюсь вылечиться, но вместе с тем я учусь просто принимать себя, как есть», — написала она.