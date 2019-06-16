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Ким Кардашян показала, как маскирует проявления болезни

Светская львица показала настоящий мастер класс по макияжу для тела.

Ким Кардашян показала, как маскирует проявления болезни
Ким Кардашян Фото: Globallookpress

Жизнь Ким Кардашян это не только бесконечные светские мероприятия, вечеринки, фотосессии и поклонники. Знаменитой многодетной матери приходится вести ежедневную борьбу со сложным системным заболеванием.

Несколько лет назад у светской львицы диагностировали псориаз. Эта болезнь характеризуется образованием сухих красных пятен на поверхности всей кожи. Для человека, ведущего образ жизни Ким, это серьезное испытание, но она нашла выход — макияж для тела.

В своем Instagram знаменитость показала, как она скрывает проявления болезни перед выходом в свет. На видео можно заметить, что кожа на ногах Кардашян покрыта сухими бляшками.

«Я прибегаю к этому методу, когда хочу улучшить тон кожи на теле или скрыть проявления псориаза. Кроме того, у меня выступающие вены и легко появляются синяки и все это было моим большим секретом долгое время. Но я научилась жить со своими недостатками», — написала Ким.

На видео она показывает, как наносит специальное маскирующее средство на кожу и спустя несколько минут между обработанной ногой и ногой без макияжа появляется ощутимая разница.

Кардашян подчеркнула, что принимает свою болезнь и не считает нужным прятать ее.

«Я знаю, что это мой самый большой недостаток, но не хочу его скрывать. Конечно, я всё еще надеюсь вылечиться, но вместе с тем я учусь просто принимать себя, как есть», — написала она.

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Ким Кардашянмакияж телапсориаз
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Ким Кардашян показала, как маскирует проявления болезни
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