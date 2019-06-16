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Регина Тодоренко с помощью снепчата «превратилась» в Александра Ревву

Ведущая вслед за своими звездными коллегами преобразилась до неузнаваемости.

Регина Тодоренко с помощью снепчата «превратилась» в Александра Ревву
Регна тодоренко воспользовалась программой снемчат. (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Программа снепчат становится все более популярной среди российских знаменитостей. Среди тех, кто рискнул показать своим поклонникам другую версию себя были, пример, Мария Кожевникова и другие звезды. Накануне к ним присоединилась супруга Влада Топалова Регина Тодоренко.

«Захожу в снепчат и чувствую себя Билли Миллиганом. У меня начинается такое расщепление личностей, что становится немного страшно. Вы никогда не задумывались, для чего создали такое множество фильтров????? Чтобы спрятать своё истинное лицо?» — задается вопросом ведущая, публикуя забавное видео в своем Instagram.

Регина может, конечно, чувствовать себя и Билли Миллиганом, а вот подписчики, в том числе и, например, продюсер Иосиф Пригожин, уверены, что преобразившаяся Тодоренко – копия актера и шоумена Александра Реввы.

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Регина Тодоренко с помощью снепчата «превратилась» в Александра Ревву
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