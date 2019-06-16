Станислав Садальский полакомился «пищей бедняков»

Что ни пост в социальной сети Instgram российского актера Станислава Садальского, то поучительная история или настоящий научпоп. Артист время от времени рассказывает интересные истории из своей актерской жизни или жизни своих коллег.

больше по теме Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной За погостом долгие годы никто не ухаживал.

Последняя публикация звезды – целый экскурс в историю Великобритании. Любопытные факты об этой европейской стране пришли на ум Станиславу, когда был в одном из столичных ресторанов, где полакомился устрицами. Любители морепродуктов наверняка позавидуют артисту, устроившему настоящий праздник живота. Ведь главным блюдом на столе был устрицы.

«В наши дни устрицы считаются деликатесом, но в викторианской Англии они были популярной едой бедняков. Как говаривал Один господин из «Посмертных записок Пиквикского клуба», «бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку» … Купленные устрицы уносили домой, чтобы насладиться ими в кругу семьи, или же лакомились ими, не отходя от прилавка», — рассказывает звезда.

А вот один из подписчиков на страницу Садальского в Сети припомнил факт из отечественной истории первой половины прошлого века. Тогда, как утверждает фанат, на Сахалине у местной народности нивхов, красная икра была едой для собак.