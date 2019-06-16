Яна Рудковская рассказала, какое прозвище ей дала Собчак

Продюсер пошутила, что не знает к добру ли все это.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram рассказала, что у нее теперь появился свой телеграм-канал. Она попросила всех своих пользователей подписаться на него. В нем она, судя по всему, собирается делиться самыми важными событиями из своей жизни. Заодно продюсер проговорилась о прозвище, которое ей дала ее подруга светская львица Ксения Собчак.

«Время пришло… Меня долго и упорно теребонькали, но уже как-то хочется отвечать иногда. Лежу себе и никого не трогаю, а обстрелы и тут, и там. Подписывайтесь на мой телеграм-канал — «Голубь мира». Ссылка на мой телеграм-канал в шапке моего профиля! Между прочим «Голубем мира» меня назвала Ксения Анатольевна Собчак. Не знаю — к добру ли», — пошутила супруга фигуриста Евгения Плющенко.

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Отметим, что не так давно Яна Рудковская рассказывала, что журналисты запустили в ее сад дрон. Им, судя по всему, захотелось узнать, что растет в ее владениях. Как пошутила продюсер, в ее семье все очень метко стреляют. В следующий раз она пообещала сбивать дроны.

При этом Рудковская подчеркнула, что у нее нет никаких секретов. В доказательство этого она провела экскурсию по своему саду и показала, какие растения и цветы у нее растут. Кстати, супруг Рудковской Евгений Плющенко в это время отсутствовал дома. Он был на соревнованиях в Японии.