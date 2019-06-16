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Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Певица очень переживает, что из-за этого пропустила скачки.

Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович отравилась на гастролях/globallookpress.com

Певица Анна Семенович в сторис Instagram рассказала о неприятном происшествии, которое случилось с ней на гастролях. Певица отравилась, из-за чего ей пришлось отменить сразу несколько важных дел.

Анна Семенович, Жанна Фриске, Вологда
Семенович отравилась на гастролях/instagram.com/ann_semenovich/

«Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня. Вызвала врачей и сейчас мне капают капельницы, чтобы я пришла в себя. Пропустила скачки в Монте Карло из-за этого. Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь. Кто отравлялся меня понимают. Это очень неприятно. Съела вареный язык. От Вологды до дома ехала, и вся побелела. Очень испугалась. Время для меня очень ценно. Буду стараться как можно скорее поправиться», — рассказала о неприятном происшествии певица.

Ранее Анна Семенович в Сети рассказывала о другом неприятном происшествии, которое случилось с ней на гастролях. Дело в том, что во время концерта на Кубани начался сильнейший ливень. Сцену буквально затопило. Однако несмотря на это происшествие звезда все равно вышла на сцену и спела для своих многочисленных поклонников.

Кроме того, недавно Семенович выкладывала в Сеть снимки со своей подругой и коллегой по группе «Блестящие» Жанной Фриске. Она вспоминала, как они вместе принимали участие в записи программы «Ледниковый период». Звезда до сих пор в шоке от смерти подруги, которую очень уважала и любила.

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Тэги:

Анна СеменовичВологдаЖанна ФрискеКубань
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Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
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