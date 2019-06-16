Фото сына Фриске в день ее смерти появилось в Сети

На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева появились фотографии, сделанные 15 июня 2015 года. В этот день умерла его мама. На снимке Платон Шепелев стоит на берегу Черного моря в Болгарии и смотрит на закат. Снимки получились очень трогательными.

«Это фото было сделано 4 года назад. 15 июня 2015 года. В тот вечер, когда не стало Жанны», — гласит надпись под снимками.

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Напомним, что во время эфира программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» родители Жанны Фриске заявили, что Дмитрий Шепелев, отец мальчика, забрал Платона у родителей за сутки до смерти своей супруги и отвез в Болгарию. Родные Жанны Фриске считают, что он поступил как трус в той ситуации.

Отметим, что телеведущий уже несколько лет не дает родным Жанны Фриске видеться с ребенком. Сестра певицы Наталья рассказывала, что осенью 2015 года была сделана попытка примирения с Шепелевым. Однако он при всех унизил мать Жанны, и чуть ли не довел до нервного срыва отца певицы. Сестра исполнительницы Наталья поинтересовалась у Шепелева, почему он так ненавидит их семью. На это последовал ответ, что все два года, что шло лечение Жанны, родные ненавидели его. Наталья Фриске до сих пор не может понять, почему Дмитрий Шепелев придерживается такого мнения. Как отмечала девушка, пока Шепелев жил с ее сестрой она стирала носки и трусы ведущему, а мать певицы чуть ли не с опахалом ходила вокруг журналиста.