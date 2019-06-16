Кожевникова «забыла» надеть блузку на скачки радио «Монте-Карло»

Скачки «Гран При Монте-Карло», которые накануне состоялись на Центральном Московском Ипподроме, один из нечастых поводов для того, чтобы российские селебритис смогли «выгулять» свои самые экстравагантные наряды и замысловатые шляпки.
На светском мероприятии, которое уже не первый год старается претендовать на одно из главных гламурных событий московской тусовки, все было наглажено-напомажено, не то британский Аскот, где после знаменитых скачек леди лежат в грудах бутылок. Наши звезды себе такого не позволяют, а старательно позируют светским фотографам.
Одной из звезд, побывавших на скачках стала Мария Кожевникова. По сравнению с другими гостями, образ актрисы был довольно сдержанным и лаконичным. На Марии, согласно дресс-коду, была черная шляпка – «пирожок» с вуалью и черный костюм. Образ был бы строгим и целомудренным, если бы не глубочайшее декольте. Все вкупе сделало лук многодетной мамы очень даже горячим.
«Сексуальная элегантность!» — описали образ звезды поклонники.