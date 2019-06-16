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Брежнева подписала снимки в Сети строками из своего хита

Певица поделилась чувственными фотографиями со съемок нового клипа.

Брежнева подписала снимки в Сети строками из своего хита
Брежнева прокомментировала новые снимки в Сети строками их своего старого хита

Новый клип певицы Веры Брежневой «Я не святая» стал весьма популярным в интернете. Особенный интерес к ролику подогревался не только тем, что фанаты звезды давненько ждали от Веры новой композиции, и даже не тем, что презентация ролика «удачно» совпала с небольшим скандалом, разразившимся с ее супругом Константином Меладзе.

Певица с удовольствием демонстрировала, а поклонники с удовольствием разглядывали фигуру Брежневой, появившейся в кадре только в черном блестящем боди, черных колготках и огромных серебристых серьгах. Позже певица рассказывала, что ее немного смущало ходить в одном боди днем по Киеву, где снимали клип. А вот ночью артистка чувствовала себя раскованно.

Опубликовав очередную подборку кадров со съемок, певица прокомментировала их строками из одного своего старого хита: «И пусть в моих поступках не было логики. Я не умею жить по-другому».

Поклонники, конечно, в очередной раз завалили Веру комплиментами и наилучшими пожеланиями. А критики без устали продолжили напоминать звезде о том, что она разрушила предыдущую семью своего мужа.

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Вера БрежневаКонстантин Меладзеновый клипоткровенные фотографиипевица
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Брежнева подписала снимки в Сети строками из своего хита
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