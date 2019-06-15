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Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и другие звезды поспешили оценить неожиданный кадр певицы.

Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи
Алла Пугачева. Фото: globallookpress

Алла Пугачева нечасто публикует фото в Instagram. В отличие от своего мужа Максима Галкина, Примадонна старается не попадаться на камеру в домашней обстановке, тем более фотографироваться сама. И все же певица решила поэкспериментировать со стилем и сделала селфи.

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков. Пугачева подписала снимок лаконично: «Просто захотелось взглянуть на вас».

Подписчики остались в восторге от наряда Примадонны. Многие оценили очки Аллы Пугачевой. Новый снимок понравился Филиппу Киркорову, Светлане Лободе, Сергею Лазареву, Игорю Николаеву и Наташе Королевой.

Звезды об Алле Пугачевой. Фото
Звезды оценили образ Пугачевой. Скриншот: instagram.com/alla_orfey/

«Алла Борисовна, вы как всегда прекрасны», «Какая мудрость в глазах и спокойствие. Глаза как космос и тишина», «Вам так идет красный цвет», «Дар речи пропал от такой красоты!» — написали в комментариях.

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InstagramАлла ПугачеваАлла Пугачева последние новостизвездный стиль
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Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи
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