Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Алла Пугачева нечасто публикует фото в Instagram. В отличие от своего мужа Максима Галкина, Примадонна старается не попадаться на камеру в домашней обстановке, тем более фотографироваться сама. И все же певица решила поэкспериментировать со стилем и сделала селфи.

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков. Пугачева подписала снимок лаконично: «Просто захотелось взглянуть на вас».

Подписчики остались в восторге от наряда Примадонны. Многие оценили очки Аллы Пугачевой. Новый снимок понравился Филиппу Киркорову, Светлане Лободе, Сергею Лазареву, Игорю Николаеву и Наташе Королевой.

«Алла Борисовна, вы как всегда прекрасны», «Какая мудрость в глазах и спокойствие. Глаза как космос и тишина», «Вам так идет красный цвет», «Дар речи пропал от такой красоты!» — написали в комментариях.