Подруги: Арина Шарапова и Елена Малышева появились на престижных скачках

На Центральном Московском ипподроме прошло одно из главных светских мероприятий. На скачках Гран-При радио Монте-Карло посмотреть на соревнования лучших наездников собрались многие знаменитости. Дамы, по дресс-коду, облачились в шикарные платья и шляпки, а мужчинам полагались пиджаки-визитки.

В числе других звезд на скачках появилась Арина Шарапова. Телеведущая опубликовала в Instagram несколько фотографий и видео, на которых можно увидеть, что компанию ей составили составили фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

«Подруги… и попробуйте фигню написать. Заблокирую», – подписала публикацию Шарапова.

Многие подписчики заверили знаменитость, что и не собирались критиковать ее или приятельниц. Но нашлись и те, кто припомнил Малышевой недавний скандал с выпуском ее передачи о «детях-кретинах».

«Ариночка, вы сногсшибательные красотки, а фигню пишут только идиоты», «Малышева только с подругами и хороша, остальные для нее не люди», «Арина светлый человек, Малышева – не приведи Бог», «По-моему, нет таких, кому нравится Малышева», «Пусть Малышева извинится за кретинов и идиотов», «Малышева унизила детей России!» – высказываются пользователи соцсети.

Напомним, граждан возмутили заставки и закадровый голос в очередном выпуске «Жить здорово!», посвященном малышам с ментальными заболеваниями. Подобных детей в программе назвали «идиотами» и «кретинами», что многие зрители и общественные деятели посчитали оскорбительным и недопустимым.