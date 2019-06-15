Прическа Дмитрия Маликова насмешила пользователей Сети

Дмитрий Маликов известен своим чувством юмора. Певец активно ведет микроблог в Twitter, иронизируя не только над коллегами, но и над собой. Так, Дмитрий Маликов повеселил подписчиков, опубликовав снимок со своего выступления. На фото у певца сильно растрепались волосы, придав ему забавный вид. Таким образом Маликов пригласил фолловеров на свой концерт.

«Если кто окажется вечером в Парке Горького – заглядывайте ко мне в девять часов на Пианоманию», – написал музыкант.

Подписчики оценили фото певца и в комментариях поделились своими ассоциациями.

Напомним, 49-летний певец состоит в браке с Еленой Изаксон 27 лет, что является своеобразным рекордом для артистической семьи. Дмитрий Маликов гордится своей супругой и благодарен ей, что она не стала делать карьеру, а помогает ему в творчестве и организации концертов. У пары есть двое детей – 19-летняя Стефания и 1,5-годовалый Марк, которого родила суррогатная мать.