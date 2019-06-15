Дарья Клюкина с помощью пения излечилась от заикания

В Сети спорят, придумала ли победительница «Холостяка» свой недостаток или нет.

Не успела Дарья Клюкина выпустить свой дебютный трек «Равновесие», как пользователи соцсетей принялись спорить, заикалась ли победительница шоу «Холостяк» или нет. Некоторые считают, что Даша притворялась, таким образом создав себе определенный телевизионный образ.

Сама Дарья Клюкина признавалась, что заикается с детства, после того, как испугалась собаки.

Девочка играла во дворе, когда отец ее подружки бросил овчарке палку и скомандовал ее принести. От ужаса Даша потеряла сознание, а потом начала заикаться.

Клюкина признавалась, что в детстве ее никто не дразнил и не смеялся над этим недостатком, поэтому и она сама не придавала ему значение. С агрессией окружающих девушка столкнулась только в институте, где ее стали жестко высмеивать.

Во время шоу «Холостяк» и с Ильей Глинниковым, и с Егором Кридом ее милое заикание в моменты волнения называли даже преимуществом перед другими участницами. Оба кавалера расценили поведение девушки как искреннее и ненаигранное. Оказалось, что все это время Даша пыталась искоренить свой недостаток. По ее словам, ей помогала в этом нелегком деле музыка.

«Я делаю паузы в предложениях, отбиваю пальцем ритм, включаю на фоне разговора музыку. Кстати, поэтому в прямых эфирах я обычно общаюсь с вами под приятную мелодию», – объяснила Даша.

И вот после того, как Клюкина записала песню, подписчики заметили, что девушка перестала заикаться. Правда, некоторые фолловеры раскритиковали победительницу «Холостяка» за вокал. Десятки подписчиков обвинили ее в том, что она не умеет петь и берет пример с Ольги Бузовой.

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Сама Даша объясняет, что многочасовые уроки с опытными преподавателями по вокалу и логопедами дали свои плоды. Заикание почти ушло. Клюкина поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала продолжить работать над собой, развивать голос и дыхание.