Сестра Фриске рассказала о мистической гибели собак певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья в студии программы «Привет, Андрей!», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала ведущему Андрею Малахову о мистической гибели собак певицы. Три пса ушли из жизни вскоре после смерти яркой исполнительницы. Наталья уверена, что Жанна забрала собак к себе, потому что ей так было спокойнее.

«Лабрадор Юлиус заболел в ноябре 2015 года спустя несколько месяцев после смерти сестры. Я тянула его, как могла. У собаки была лимфома. Возила его в онкоцентр на Каширке. Мы тратили огромные деньги, чтобы спасти эту собаку. Врачи говорили, чтобы я не мучила животное и усыпила его. Но он так на меня смотрел. Я видела в его взгляде глаза Жанны. Но лабрадор все равно умер. Сделать на самом деле было уже ничего нельзя», — сказала Наталья Фриске.

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Спустя год после смерти исполнительницы под колеса машины Жанны Фриске бросился другой ее пес. Причем ранее он вел себя спокойно. Вскоре умерла еще одна собака, которую сильно любила Жанна Фриске. В итоге три пса ушли из жизни практически друг за другом.

«Я считаю, что это какая-то мистика. Видимо, так ей было спокойнее, что она забрала к себе всех своих питомцев», — заметила Наталья Фриске.