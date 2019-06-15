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Сестра Фриске рассказала о мистической гибели собак певицы

Три пса ушли из жизни следом за исполнительницей.

Сестра Фриске рассказала о мистической гибели собак певицы
Собаки Жанны Фриске ушли из жизни следом за певицей/globallookpress.com

Сестра Жанны Фриске Наталья в студии программы «Привет, Андрей!», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала ведущему Андрею Малахову о мистической гибели собак певицы. Три пса ушли из жизни вскоре после смерти яркой исполнительницы. Наталья уверена, что Жанна забрала собак к себе, потому что ей так было спокойнее.

«Лабрадор Юлиус заболел в ноябре 2015 года спустя несколько месяцев после смерти сестры. Я тянула его, как могла. У собаки была лимфома. Возила его в онкоцентр на Каширке. Мы тратили огромные деньги, чтобы спасти эту собаку. Врачи говорили, чтобы я не мучила животное и усыпила его. Но он так на меня смотрел. Я видела в его взгляде глаза Жанны. Но лабрадор все равно умер. Сделать на самом деле было уже ничего нельзя», — сказала Наталья Фриске.

Спустя год после смерти исполнительницы под колеса машины Жанны Фриске бросился другой ее пес. Причем ранее он вел себя спокойно. Вскоре умерла еще одна собака, которую сильно любила Жанна Фриске. В итоге три пса ушли из жизни практически друг за другом.

«Я считаю, что это какая-то мистика. Видимо, так ей было спокойнее, что она забрала к себе всех своих питомцев», — заметила Наталья Фриске.

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Сестра Фриске рассказала о мистической гибели собак певицы
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