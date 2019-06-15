Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на»

В последнем перед отравлением интервью продюсер вспомнил о пике популярности своего коллектива.

В девяностые годы группа «На-На» была едва ли не самой популярной на российской эстраде. Участники коллектива, двое из которых – Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин – продолжают петь и сейчас, собирали на своих концертах огромное количество поклонниц.

больше по теме Алибасов раскрыл детали завещания за неделю до отравления Продюсер давно решил, кому отойдут его активы.

По случаю 30-летия группы бессменный руководитель «нанайцев» Бари Алибасов дал большое интервью, произошло это всего за неделю до трагедии с отравлением. Как рассказал продюсер в программе «Однажды» на НТВ, в те годы музыкальная деятельность приносила ему внушительный доход.

Бари Каримович признался, что миллиардами долларов он, конечно, не ворочал, сопоставимую сумму артисты не заработали за все время существования «На-На». Но имел около миллиона долларов ежемесячно. И это была только его доля, заработок солистов группы был значительно выше.

«Да, за месяц, конечно, я заработал. Один. А там же еще их доля, гораздо больше, чем моя», – вспоминает артист.

Поклонники, близкие и коллеги Бари Каримовича надеются, что он полностью оправится от тяжелого ожога внутренних органов. Напомним, артист случайно выпил едкую жидкость, предназначенную для прочистки труб. Его пришлось ввести в лекарственную кому на пять дней. Проснувшись, продюсер не смог узнать даже собственного сына, но сейчас ему значительно лучше.