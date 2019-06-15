НОВОСТИ

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске

Певица заметила, что действия телеведущего не поддаются логике.

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске
Юлия Ковальчук не понимает действий Шепелева/globallookpress.com

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики. При этом она заметила, что прекрасно знает супруга певицы, но до сих пор не может понять, чем он руководствуется.

«Он лишает Платона самого дорогого в жизни маленького ребенка – общения с самыми близкими родственниками. У меня у самой подрастает дочь Амелия. Бабушки и дедушки с моей стороны и со стороны Леши каждый день приходят к внучке. Это же очень важно для ребенка», – сказала певица.

Также Ковальчук сказала, что попала в свое время в группу «Блестящие» благодаря Жанне Фриске, которая лично участвовала в просмотрах девушек в коллектив. За это звезда ей очень благодарна.

«Когда она стала встречаться с Шепелевым, то от всех нас отдалилась. Стала потихонечку исчезать из моей жизни. Они, конечно, были с Шепелевым дико влюблены друг в друга. Может быть, мы чего-то не знаем в их отношениях, но Жанна буквально порвала со всеми, когда он появился в ее жизни», – заявила Юлия Ковальчук.

Вам может быть интересно:

Дневник памяти: Семенович поделилась записью о Фриске Сестра Фриске рассказала о мистической гибели собак певицы Отец Фриске обвинил Шепелева в незаконной продаже части дома

Тэги:

Андрей МалаховДмитрий ШепелевЖанна ФрискеЮлия Ковальчук
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: