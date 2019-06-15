Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики. При этом она заметила, что прекрасно знает супруга певицы, но до сих пор не может понять, чем он руководствуется.

«Он лишает Платона самого дорогого в жизни маленького ребенка – общения с самыми близкими родственниками. У меня у самой подрастает дочь Амелия. Бабушки и дедушки с моей стороны и со стороны Леши каждый день приходят к внучке. Это же очень важно для ребенка», – сказала певица.

больше по теме Шепелев забрал сына у родителей Фриске за сутки до смерти жены Телеведущий увез ребенка в Болгарию.

Также Ковальчук сказала, что попала в свое время в группу «Блестящие» благодаря Жанне Фриске, которая лично участвовала в просмотрах девушек в коллектив. За это звезда ей очень благодарна.

«Когда она стала встречаться с Шепелевым, то от всех нас отдалилась. Стала потихонечку исчезать из моей жизни. Они, конечно, были с Шепелевым дико влюблены друг в друга. Может быть, мы чего-то не знаем в их отношениях, но Жанна буквально порвала со всеми, когда он появился в ее жизни», – заявила Юлия Ковальчук.