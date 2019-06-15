Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»

Владимир Познер рассказал о своих впечатлениях от сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик». Телеведущий в интервью youtube-каналу Кино ТВ признался, что не любит смотреть кино на маленьком экране, если фильм был снят для большого. По словам знаменитости, на большом экране ему нравится качество изображения и звук.

Говоря о нашумевшем американском сериале «Чернобыль», Владимир Познер отметил, что только в России обсуждают фильм с пристрастием, зрителям из других стран понять, что же на самом деле произошло на АЭС, сложно из-за особенностей менталитета.

«Все обсуждают сериал у нас. Чернобыль – это наше дело, и мы смотрим и сразу соотносим это с тем, что происходило в нашей стране. Американцы не обсуждают сериал «Чернобыль» так, как мы. Для них это безразличная вещь, хотя это было ужасно. Это совершенно из другой области. Они не понимают, когда 1 мая 1986 года в Киеве под реактивным дождем люди идут на демонстрацию и не знают, что это радиоактивный дождь, а вся партийная верхушка уехала. Они не понимают, какую это вызывает реакцию в России. Это для них все-таки чужое», – прокомментировал Познер.

Телеведущий рассказал, что смотрел сериал «Игра престолов», но фильм не вызвал у него никаких эмоций и не «захватил».

«Я посмотрел несколько серий. Ну, и что? Ну, здорово сделано, а дальше что? Показали фэнтези, и пошел спать, ни о чем не переживая. Завтра об этом не думаю. Если фильм меня захватывает, то буду смотреть. А этот меня не трогает», – высказался журналист.

Также Владимир Познер рассказал, что смотрел сериал «Карточный домик». Он отметил хорошую игру Кевина Спейси, подчеркнув, что тот больше никогда не появится в кино из-за обвинений в домогательствах. Телеведущий заявил, что поддерживает «жестокое отношение к людям», которые пользуются своим положением и пристают к женщинам.