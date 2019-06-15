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Шепелев забрал сына у родителей Фриске за сутки до смерти жены

Телеведущий увез ребенка в Болгарию.

Шепелев забрал сына у родителей Фриске за сутки до смерти жены
Шепелев не дает видеться родственникам с Платоном/globallookpress.com

Мать Жанны Фриске Ольга Владимировна в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев забрал у них сына Платона за сутки до смерти своей гражданской супруги. Он увез его в Болгарию подальше от родственников.

Жанна Фриске, Ольга Фриске, Дмитрий Шепелев
Фриске не сразу легла в госпиталь, когда узнала о болезни/globallookpress.com

«Он сбежал, как трус. Сейчас нам назначено судом по полтора часа в месяц видеться с ребенком. Крайний раз встреча была в декабре 2017 года. Он назначает нам свидание с внуком в Белоруссии, хотя мы прекрасно знаем, что ребенок находится в Москве. Шепелев унижает имя Жанны своими поступками», — заметила убитая горем мать Жанны Фриске.

Ольга Владимировна добавила, что через месяц после смерти дочери она ездила в Болгарию. Уже там женщина почувствовала, что ей начинают мешать видеться с внуком. Ей не давали с ним гулять. Говорили, что на улицу пойдет няня, а она сама должна отдыхать. Сейчас она ждет, что когда Платон подрастет, то узнает всю правду и станет общаться с бабушкой и дедом.

Также Ольга Владимировна отметила, что они чуть затянули с лечением Жанны. Ее гражданский супруг был в Москве, поэтому было потеряно порядка двадцати дней. Только после этого певицу положили в госпиталь. Не исключено, что этих дней и не хватило, чтобы помочь яркой исполнительнице побороть смертельную болезнь.

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Андрей МалаховДмитрий ШепелевЖанна ФрискеОльга Фриске
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Шепелев забрал сына у родителей Фриске за сутки до смерти жены
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