НОВОСТИ

Прощай, маэстро: скончался режиссер «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли

Знаменитого итальянского продюсера и сценариста не стало в 96 лет.

Прощай, маэстро: скончался режиссер «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли. Фото: globallookpress.com

В Риме скончался один из самых знаменитых деятелей мирового кино и театра Франко Дзеффирелли. Режиссера, создавшего фильмы «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» и «Джейн Эйр», не стало в 96 лет.

Дзеффирелли умер в собственном доме после продолжительной болезни на руках приемных сыновей Пиппо и Лучано. Похороны состоятся в понедельник, 17 июня. О том, что прославленного мэтра не стало, одним из первых сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла. Он принес трогательные соболезнования близким режиссера.

«Прощай, маэстро. Флоренция никогда не забудет тебя», – написал Нарделла в Twitter.

Как напоминает издание La Repubblica, Франко Дзеффирелли служил искусству свыше шестидесяти лет, он продолжал работать до своих последних дней. Его картина «Ромео и Джульетта», главные роли в которой сыграли Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, вышла на экраны в 1968 году. Эта экранизация произведения Шекспира получила сразу две премии «Оскар», три «Золотых глобуса» и другие престижные кинонаграды.

Сам Дзеффирелли стал пятикратным лауреатом премии Давида ди Донателло, был удостоен премии BAFTA и дважды – премии «Эмми». Также режиссер вел активную благотворительную деятельность и входил в состав итальянского Сената.

Вам может быть интересно:

Каннский кинофестиваль-2019: что покажут два режиссера из России Режиссер театра на Малой Бронной о поступке Самбурской: «Это непрофессионализм и подстава» Фотограф Майкла Джексона обвинил режиссера фильма «Покидая Неверленд» в подтасовке фактов

Тэги:

режиссерРомео и Джульеттаутрата
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прощай, маэстро: скончался режиссер «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли
Интересно?
Поделись с друзьями: