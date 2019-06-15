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Гном Гномыч вдохновился выступлением Плющенко на Олимпиаде

Сын Яны Рудковской показал фрагмент нового ледового шоу.

Гном Гномыч вдохновился выступлением Плющенко на Олимпиаде
Саша Плющенко. Фото: globallookpress.com

6-летний Саша Плющенко повторит номер своего отца, фигуриста Евгения Плющенко, с которым тот выступал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Об этом Гном Гномыч, как ласково называет его мама Яна Рудковская, сообщил в Instagram.

«Новая программа готова – «Танго Аморе», добавим двойные, накатаем! 10 дней работы под музыку Эдвина Мартона и вдохновлённый папиным «Танго Аморе» с Олимпиады в Ванкувере, поставили мне эту программу, которую я очень полюбил!» – говорится в комментарии под видео.

В кадре Гном Гномыч катается на льду и выполняет сложные аксели. Напомним, на Играх-2010 в Ванкувере Евгений Плющенко занял второе место в мужском одиночном катании. Фигурист уступил первое место американцу Эвану Лайсачеку.

Напомним, ранее Яна Рудковская заявила, что Саша не будет ходить в школу. По словам продюсера, мальчик будет продолжать выступать в ледовых шоу, а репетиторы будут приходить к нему на дом. Рудковская считает, что сын справится с нагрузкой и будет успевать хорошо учиться и тренироваться на катке.

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Тэги:

Гном ГномычСаша ПлющенкоЯна Рудковская и Евгений Плющенко
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Гном Гномыч вдохновился выступлением Плющенко на Олимпиаде
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