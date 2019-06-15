Кузен Елизаветы II стал виновником ДТП

Кузен королевы герцог Кентский стал виновником ДТП. Ягуар принца Эдварда спровоцировал аварию. В результате автомобиль Mini, за рулем которого сидела студентка Оливия Феллоуз, врезался в разделительную полосу.

По словам 21-летней девушки, которая изучает нейронауки в Сассекском университете, она ехала со скоростью 96 км/ч, когда перед ней неожиданно выскочил спорткар герцога.

Авария произошла ранее в этом месяце на трассе A27 около Брайтона. Теперь королевской особе грозит полицейское расследование. Пытаясь избежать столкновения, девушка врезалась в центральную разделительную полосу.

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«Я видела «Ягуар» слева. Сначала он показал поворот, затем выключил его, а затем снова включил», — рассказала Оливия. «Затем он неожиданно пронесся через дорогу. Но он был так близко, что если бы я экстренно не затормозила, то врезалась бы прямо в него», — продолжила она.

«Я нажала на тормоза, мой автомобиль развернуло, и я врезалась в разделительную полосу», — рассказала студентка.

Пока неизвестно, знает ли 83-летний герцог о произошедшей аварии.

«Королевский автомобиль стал косвенным виновником столкновения 2 июня в Сассексе. Все подробности инцидента были переданы в полицию», — сообщил представитель Букингемского дворца.

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В свою очередь в полиции Сассекса подтвердили, что на место ДТП на трассе А27 сотрудники прибыли около 20:30 вечера в воскресенье, 2 июня.

Машина врезалась в разделительную полосу рядом с развязкой Лекис Хилл после столкновения с другим транспортным средством. У потерпевшей были зафиксированы полученные травмы, ведется следствие, пишет Hello!.

Авария произошла спустя всего пять месяцев после того, как принц Филипп перевернулся на своем джипе, столкнувшись с другим автомобилем около королевского поместья Сандрингем в Норфолке.