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Дочь Александра Малинина выходит замуж за американского солдата

У Джошуа пятеро детей от разных женщин.

Дочь Александра Малинина выходит замуж за американского солдата
Дочь Малинина выходит замуж за американца/globallookpress.com

Актриса и певица Ольга Зарубина в студии программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ, рассказала о своем будущем зяте. Дело в том, что ее дочь Кира выходит в недалеком будущем замуж за 42-летнего американского солдата по имени Джошуа. В начале года состоялась помолвка. От предыдущих связей и браков у мужчины пятеро детей: сын и четыре дочери. При этом он обожает Киру.

Александр Малинин, Ольга Зарубина
Дочь Малинина выйдет замуж за американца/globallookpress.com

«Для меня главное, чтобы Джошуа любил ее. Сейчас он работает строителем. Раньше служил в армии. Познакомились они два года назад в казино», — сказала Зарубина.

По признанию певицы, она мечтает, чтобы дочь Кира подарила ей внучку или внука. «Если честно, даже не знала, что у него пятеро детей. Я надеюсь, что он сможет не только платить алименты, но и помогать моей дочери. Возможно, с предыдущими женами у него есть какая-то словесная договоренность, потому что в Америке все очень строго с алиментами», — заметила певица.

При этом Зарубина сказала, что пойдет на свадьбу дочери даже в том случае, если Кира решит позвать на торжество своего отца. «Это моя дочь. Конечно, я буду на свадьбе независимо от того, будет на ней присутствовать Малинин или нет», — сказала она.

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Александр МалининОльга ЗарубинаПрограмма "Секрет на миллион"
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Дочь Александра Малинина выходит замуж за американского солдата
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