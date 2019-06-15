Ольга Орлова поделилась редкими кадрами с Жанной Фриске

Ольга Орлова и Жанна Фриске выступали в «золотом» составе группы «Блестящие». За годы работы в коллективе девушки стали очень близкими подругами. Конечно же, смерть Жанны от рака стала огромной утратой для ее коллеги, от этой потери Ольга не может оправиться до сих пор.
В очередную годовщину ухода Фриске из жизни Орлова поделилась в Instagram редкими кадрами из своего фотоархива. На снимках, сделанных много лет назад, подруги запечатлены совсем еще молодыми и в более старшем возрасте. Видно, что девушки с большим удовольствием проводят время вместе.
Жанны Фриске не стало четыре года назад. Все это время Орлова продолжает общаться с родителями певицы и признается, что все еще не может заставить себя удалить из телефонных контактов ее номер. В субботу, 15 июня, экс-солистка «Блестящих» опубликовала в соцсети фрагмент композиции «Прощай, мой друг», которую она посвятила Жанне.
Первые сообщения о диагностированном у Фриске онкологическом заболевании мозга появились в прессе в 2014 году. Известно, что у артистки обнаружили глиобластому – неоперабельное новообразование. Певица долгое время боролась со страшным недугом, проходила лечение в Америке и Германии. Медикам даже удалось добиться ремиссии, однако в итоге болезнь оказалась сильнее.