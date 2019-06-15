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Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом

Кира осталась в шоке от приема, который устроил ей музыкант.

Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом
Малинин не интересовался жизнью дочери Киры/globallookpress.com

Дочь музыканта Александра Малинина от брака с певицей Ольгой Зарубиной Кира хотела покончить с собой после беседы с отцом. Восемь лет назад они встретились на ток-шоу. При этом музыкант равнодушно отнесся к дочери, которой практически никогда и ничем не помогал. Об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала первая жена певца Ольга Зарубина.

Александр Малинин, Программа "Секрет на миллион"
Малинин никогда не заботился о дочери/globallookpress.com

«Он отказывался признавать дочь, которая как две капли воды похожа на него. Я ведь была беременна от него до рождения Киры, но он настоял, чтобы я сделала аборт. Сказал, что не готов иметь детей. На восьми неделях я прервала беременность. Через год забеременела Кирой. Малинин узнал, пустился в разгул. Когда Кире было девять месяцев, он ушел из семьи. Через много лет я сделала ДНК-тест, чтобы не было сомнений, что это его дочь», — заявила Ольга Зарубина.

По словам актрисы, за всю жизнь Александр Малинин выслал всего 700 долларов своему ребенку в Америку на обучение. После этого финансирование прекратилось и дочь ушла из колледжа, потому что денег на учебу не было. Как считает Зарубина, небольшие деньги Малинин выслал, чтобы все считали его хорошим отцом.

«Когда они встретились на ток-шоу, то нынешняя жена Малинина Эмма сказала, что они не могут принять в свою семью Киру, потому что она толстая. После этого у Киры крышу снесло. У нее началась затяжная депрессия. Она закрылась и не выходила на связь. Скоро Кира выйдет замуж. Родного отца на свадьбе она видеть не хочет. Впрочем, и он не собирается ехать», — заметила актриса.

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Тэги:

Александр МалининЛера КудрявцеваОльга ЗарубинаПрограмма "Секрет на миллион"
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Дочь Малинина хотела покончить с собой после встречи с отцом
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