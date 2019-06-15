Сыну Маркл придется донашивать одежду за детьми Миддлтон

О расточительности Меган Маркл пора слагать легенды. Герцогиня Сассекская уже порядком насолила британским налогоплательщикам, снова затеяв в резиденции Фрогмор ремонт, хотя в его апгрейд уже были вложены миллионы долларов.
Не меньше нареканий вызвали и суммы, которые экс-актриса тратит на одежду. Тем не менее, супруге принца Гарри все же придется сдержать свои аппетиты — транжирить деньги на одежду маленького Арчи ей не позволят.
Согласно королевской традиции, юные отпрыски по обычаю донашивают одежду за своими родственниками, отмечает ВВС.
Яркий тому пример — принц Луи. На недавно прошедшем параде в честь дня рождения Елизаветы II он появился в наряде, который носили еще его отец принц Уильям, а затем дядя — принц Гарри.
В свое время шорты от принца Джорджа донашивала и его сестра Шарлотта, так что королева не видит причины, почему маленький Арчи должен стать исключением.
Впрочем, Меган расстраиваться не стоит. Все вещи для детей в королевской семье покупаются у известных брендов, так что в качестве одежды и обуви сомневаться не стоит.
А так как предпочтение отдается классическому стилю, то образы юных наследников престола смотрятся всегда актуально.