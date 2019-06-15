НОВОСТИ

Сыну Маркл придется донашивать одежду за детьми Миддлтон

Супруга принца Гарри вынуждена смириться с еще одной королевской традицией.

Сыну Маркл придется донашивать одежду за детьми Миддлтон
Сыну Меган и Гарри придется надевать поношенную одежду. Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи. Фото: Global Look Press

О расточительности Меган Маркл пора слагать легенды. Герцогиня Сассекская уже порядком насолила британским налогоплательщикам, снова затеяв в резиденции Фрогмор ремонт, хотя в его апгрейд уже были вложены миллионы долларов.

Не меньше нареканий вызвали и суммы, которые экс-актриса тратит на одежду. Тем не менее, супруге принца Гарри все же придется сдержать свои аппетиты — транжирить деньги на одежду маленького Арчи ей не позволят.

Согласно королевской традиции, юные отпрыски по обычаю донашивают одежду за своими родственниками, отмечает ВВС.

Яркий тому пример — принц Луи. На недавно прошедшем параде в честь дня рождения Елизаветы II он появился в наряде, который носили еще его отец принц Уильям, а затем дядя — принц Гарри.

В свое время шорты от принца Джорджа донашивала и его сестра Шарлотта, так что королева не видит причины, почему маленький Арчи должен стать исключением.

Впрочем, Меган расстраиваться не стоит. Все вещи для детей в королевской семье покупаются у известных брендов, так что в качестве одежды и обуви сомневаться не стоит.

А так как предпочтение отдается классическому стилю, то образы юных наследников престола смотрятся всегда актуально.

Вам может быть интересно:

Меган Маркл отметит рождение сына на широкую ногу Елизавета II ради детей Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол Проколы в протоколе: составлен список нарушений Меган Маркл дресс-кода Елизаветы II

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзордетская одеждадресс-кодМеган МарклМеган Маркл последние новостиэтикет
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сыну Маркл придется донашивать одежду за детьми Миддлтон
Интересно?
Поделись с друзьями: