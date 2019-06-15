Сыну Маркл придется донашивать одежду за детьми Миддлтон

Супруга принца Гарри вынуждена смириться с еще одной королевской традицией.

О расточительности Меган Маркл пора слагать легенды. Герцогиня Сассекская уже порядком насолила британским налогоплательщикам, снова затеяв в резиденции Фрогмор ремонт, хотя в его апгрейд уже были вложены миллионы долларов.

больше по теме На ремонт своего особняка принц Гарри и Меган Маркл потратили 4 миллиона долларов Только за звукоизоляцию супругам пришлось заплатить больше 65 тысяч долларов.

Не меньше нареканий вызвали и суммы, которые экс-актриса тратит на одежду. Тем не менее, супруге принца Гарри все же придется сдержать свои аппетиты — транжирить деньги на одежду маленького Арчи ей не позволят.

Согласно королевской традиции, юные отпрыски по обычаю донашивают одежду за своими родственниками, отмечает ВВС.

Яркий тому пример — принц Луи. На недавно прошедшем параде в честь дня рождения Елизаветы II он появился в наряде, который носили еще его отец принц Уильям, а затем дядя — принц Гарри.

В свое время шорты от принца Джорджа донашивала и его сестра Шарлотта, так что королева не видит причины, почему маленький Арчи должен стать исключением.

Впрочем, Меган расстраиваться не стоит. Все вещи для детей в королевской семье покупаются у известных брендов, так что в качестве одежды и обуви сомневаться не стоит.

больше по теме Принц Луи донашивает вещи принца Гарри Накануне младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые принял участи в параде по случаю дня рождения королевы.

А так как предпочтение отдается классическому стилю, то образы юных наследников престола смотрятся всегда актуально.