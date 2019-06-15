Ольга Зарубина призналась, что была беременна от второго мужа

Певица и актриса Ольга Зарубина в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала, что была беременна от второго мужа Владимира Евдокимова. С мужчиной она прожила 17 лет, вплоть до его смерти от рака желудка в 2008 году. По словам Зарубиной, она сделала аборт, о чем в будущем жалела. Просто когда она забеременела, то ее дочь Кира была еще совсем маленькой. Певица побоялась рожать еще одного ребенка. Да и у Евдокимова был сын от предыдущих отношений, поэтому их общему ребенку было не суждено появиться на свет.

Также актриса рассказала, что ее супруг узнал, что у него рак, очень поздно. Спасти его было уже невозможно. «Он пришел на работу, поднялся по ступенькам и стал задыхаться. Его отвезли в госпиталь. Сделали гастроскопию, после чего была поставлена четвертая стадия рака желудка. Ему назначили процедуры, потому что опухоль была очень агрессивной. После операции он прожил еще два года», — заметила певица.

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Отметим, что сейчас могила второго мужа Зарубиной в запущенном состоянии. На погосте даже нет памятника. Певица не была там ни разу, как похоронила супруга. В последние годы жизни их отношения стали холодными.

Как сказала Зарубина, она с детства не любит кладбище и похороны. Правда, первая супруга Александра Малинина так и не раскрыла тайну, почему она не посещает могилу мужа.