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Ольга Зарубина призналась, что была беременна от второго мужа

Звезда жалеет, что много лет назад сделала аборт.

Ольга Зарубина призналась, что была беременна от второго мужа
Зарубина не посещает могилу мужа/globallookpress.com

Певица и актриса Ольга Зарубина в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала, что была беременна от второго мужа Владимира Евдокимова. С мужчиной она прожила 17 лет, вплоть до его смерти от рака желудка в 2008 году. По словам Зарубиной, она сделала аборт, о чем в будущем жалела. Просто когда она забеременела, то ее дочь Кира была еще совсем маленькой. Певица побоялась рожать еще одного ребенка. Да и у Евдокимова был сын от предыдущих отношений, поэтому их общему ребенку было не суждено появиться на свет.

Ольга Зарубина, Владимир Евдокимов
Зарубина так и не родила Евдокимову/globallookpress.com

Также актриса рассказала, что ее супруг узнал, что у него рак, очень поздно. Спасти его было уже невозможно. «Он пришел на работу, поднялся по ступенькам и стал задыхаться. Его отвезли в госпиталь. Сделали гастроскопию, после чего была поставлена четвертая стадия рака желудка. Ему назначили процедуры, потому что опухоль была очень агрессивной. После операции он прожил еще два года», — заметила певица.

Отметим, что сейчас могила второго мужа Зарубиной в запущенном состоянии. На погосте даже нет памятника. Певица не была там ни разу, как похоронила супруга. В последние годы жизни их отношения стали холодными.

Как сказала Зарубина, она с детства не любит кладбище и похороны. Правда, первая супруга Александра Малинина так и не раскрыла тайну, почему она не посещает могилу мужа.

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Тэги:

Владимир ЕвдокимовЛера КудрявцеваОльга ЗарубинаПрограмма "Секрет на миллион"
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Ольга Зарубина призналась, что была беременна от второго мужа
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