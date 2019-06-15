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Маркетологи назвали самые дорогие бренды 2019 года

Лидирует в рейтинге французский дом моды Louis Vuitton.

Маркетологи назвали самые дорогие бренды 2019 года
Самые дорогие бренды 2019 года. Фото: globallookpress.com

Маркетологи составили рейтинг брендов, которые стали наиболее дорогими в текущем году. Несмотря на то, что с начала 2019 года прошло всего шесть месяцев, эксперты с уверенностью утверждают, что дороже остальных оказался бренд Louis Vuitton одноименного французского дома моды.

Стоимость бренда превысила 47 миллиардов долларов, за последние 12 месяцев она выросла на 15%. Успех модного дома маркетологи связывают с продажами его роскошных изделий из кожи, а также креативным подходом к работе руководителя мужского направления бренда Вирджила Абло.

Louis Vuitton значительно опережает своих ближайших конкурентов – занявшего второе место дома Chanel и оказавшегося на третьей строчке списка Hermès. По данным маркетингового агентства BrandZ, капитализация этих брендов составляет, соответственно, 37 и 31 миллиард долларов.

Всего в рейтинг вошли десять брендов. На почетном последнем месте находится итальянская компания Prada, чья стоимость достигла 3,5 миллиарда долларов. Также в списке фигурируют знаменитые бренды Gucci, Rolex, Cartier, Burberry, Dior и парижский дом высокой моды Saint Laurent. Стоимость ни одной из этих компаний не превысила 25,5 миллиарда долларов, сообщает портал Hypebeast.

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Маркетологи назвали самые дорогие бренды 2019 года
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