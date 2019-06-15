Марина Александрова пропустила «Кинотавр» «ради искусства»

Российская актриса Марина Александрова проводит выходные в Базеле, расположенном на северо-западе Швейцарии.

Звезда предпочла красной дорожке кинофестиваля «Кинотавра», который проходит в Сочи с 9 по 16 июня, артхаусное городское пространство. Знаменитость поделилась с подписчиками фотосессией, организованной в полумраке. В кадре только лицо и руки актрисы. По словам знаменитости, подобные снимки вдохновляют ее на творчество.

«Для любого творческого человека важны новые впечатления, эмоции, наполненность, которая отражается в глазах… Готовлюсь к новым ролям», – подписала снимки актриса. Фото Александрова сопроводила хештегами «пропускаю кинотавр», «ради искусства».

Марина Александрова 7 лет замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Пара воспитывает двух детей – Андрея и Екатерину.

больше по теме Марина Александрова впервые показала лица своих детей У актрисы сын и дочь от режиссера Первого канала Андрея Болтенко.

Напомним, ранее актриса Ирина Безрукова негативно высказалась о «Кинотавре», заявив, что организаторы кинофестиваля обязали актеров самостоятельно оплачивать перелет и проживание в гостинице, хотя раньше эти расходы брали на себя сами. Звезда рассказала, что из-за этого на красной дорожке стало больше «инстаграмщиц» и лиц, далеких от кинематографа.