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Марина Александрова пропустила «Кинотавр» «ради искусства»

Актриса снялась в новой необычной фотосессии.

Марина Александрова пропустила «Кинотавр» «ради искусства»
Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova/

Российская актриса Марина Александрова проводит выходные в Базеле, расположенном на северо-западе Швейцарии.

Звезда предпочла красной дорожке кинофестиваля «Кинотавра», который проходит в Сочи с 9 по 16 июня, артхаусное городское пространство. Знаменитость поделилась с подписчиками фотосессией, организованной в полумраке. В кадре только лицо и руки актрисы. По словам знаменитости, подобные снимки вдохновляют ее на творчество.

«Для любого творческого человека важны новые впечатления, эмоции, наполненность, которая отражается в глазах… Готовлюсь к новым ролям», – подписала снимки актриса. Фото Александрова сопроводила хештегами «пропускаю кинотавр», «ради искусства».

Марина Александрова 7 лет замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Пара воспитывает двух детей – Андрея и Екатерину.

Напомним, ранее актриса Ирина Безрукова негативно высказалась о «Кинотавре», заявив, что организаторы кинофестиваля обязали актеров самостоятельно оплачивать перелет и проживание в гостинице, хотя раньше эти расходы брали на себя сами. Звезда рассказала, что из-за этого на красной дорожке стало больше «инстаграмщиц» и лиц, далеких от кинематографа.

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"Кинотавр" 2019Марина Александровановая фотосессия
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Марина Александрова пропустила «Кинотавр» «ради искусства»
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