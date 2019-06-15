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Мадонна пожаловалась на соцсети

Певица заявила, что Instagram придумали, чтобы люди чувствовали себя ущербными.

Мадонна пожаловалась на соцсети
Мадонна раскритиковала соцсети. Фото: Global Look Press

Мадонна является одной из самых популярных персон не только в реальном, но и виртуальном мире. На ее аккаунт в соцсетях подписано 14 миллионов пользователей. Однако этот факт совершенно не мешает звезде критиковать Instagram.

По ее мнению, авторы платформы создали ее для того, чтобы люди чувствовали себя ущербными.

Мадонна пожаловалась, что соцсети «делают людей зависимыми», так как те всеми правдами и неправдами стараются «снискать одобрение других людей». Это желание порабощает человека.

«Ты оказываешься в своего рода замкнутом круге, постоянно сравнивая себя с другими людьми», — считает исполнительница хита «Material Girl».

«Должен ли я быть таким же, действовать так же, выглядеть так же? Что принесет мне большую популярность и сделает более успешным?» — пояснила артистка.

Мадонна также призналась, что какое-то время подумывала принять участие в президентской гонке, но очень быстро передумала. «Не могу представить себе работу хуже», — цитирует певицу The Sun.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал об эксцентричном райдере звезды. В частности, Мадонна отказалась летать на частном самолете, который был сделан специально для нее.

Капризную звезду не устроили полы из мрамора, а также запрет командира лайнера проводить на борту омолаживающие процедуры.

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критикапевица Мадоннасоцсети
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Мадонна пожаловалась на соцсети
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