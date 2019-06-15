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Ольга Зарубина рассказала о домогательствах отчима

С двух лет певицу и актрису воспитывал другой человек.

Ольга Зарубина рассказала о домогательствах отчима
Ольгу Зарубину домогался отчим/globallookpress.com

Певица и актриса Ольга Зарубина стала гостьей программы «Секрет на миллион», которую на канале НТВ ведет Лера Кудрявцева. В студии у известной ведущей она рассказала о своем отчиме, очень деспотичном мужчине, который ее даже бил в юности. Дело в том, что отец Ольги Зарубиной умер, когда ей было всего два года. Мать вскоре нашла себе другого.

Ольга Зарубина, Александр Малинин, Программа "Секрет на миллион"
Зарубина столкнулась с домогательствами отчима/globallookpress.com

«Когда мне было 14 или 15 лет, то я столкнулась с домогательствами отчима. Он все время, когда я проходила мимо, пытался дотронуться до интимных мест. При этом он много пил. Маме я никогда не жаловалась. Просто старалась уйти из дома. Он был трусом. Понимал, что если изнасилует меня, то пойдет в тюрьму, поэтому совсем откровенных попыток не делал», — заявила актриса.

При этом певица отметила, что когда мужчина заболел, то она вывезла его на лечение в Америку. «Я бегала по госпиталям. Меня слезно просила мама помочь ему. Сейчас я понимаю, что он того не стоил. Иногда все-таки нужно уметь говорить нет. Даже очень близким людям», — сказала первая жена музыканта Александра Малинина.

После смерти отчима было принято решение кремировать мужчину. По словам Зарубиной, никаких чувств к этому человеку, который над ней издевался, они никогда не испытывала.

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Тэги:

Александр МалининЛера КудрявцеваОльга ЗарубинаПрограмма "Секрет на миллион"
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Ольга Зарубина рассказала о домогательствах отчима
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