Жена Александра Панкратова-Черного рассказала о здоровье актера

Александр Панкратов-Черный попал в больницу после обеспокоившего поклонников инцидента. Из-за резко снизившегося давления актер потерял сознание на съемках, а очнулся уже в машине скорой помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.

Известия о случившемся поступали самые разные. Сообщалось даже, что 69-летний артист находится в тяжелом состоянии, медикам приходится бороться за его жизнь. К счастью, оказалось, что слухи сильно преувеличены. Врачи оказали Александру Васильевичу необходимую помощь и вскоре отпустили домой.

Журналисты связались с супругой Панкратова-Черного, чтобы узнать, как у него сейчас обстоят дела со здоровьем. По словам женщины, муж отдыхает дома и уже чувствует себя здоровым.

«Саша дома. Вот он, рядом со мной сидит, да и не болел он. Чувствует себя хорошо, даже лучше, чем я…» – цитирует Юлию Владимировну «Собеседник».

В настоящее время Панкратов-Черный снимается в сериале «ИП Пирогова», актер уже вернулся к работе. Как пояснили коллеги звезды, его недомогание могло быть вызвано стрессом, который он пережил весной этого года. А в обморок он упал из-за жары, царившей на съемочной площадке, писал портал Teleprogramma.pro.