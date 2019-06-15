Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Актер Алексей Панин в Instagram заявил, что у него складывается впечатление, что многие россияне только недавно слезли с пальм. Ему они напоминают стаю первобытных людей. Как считает Панин, многие никогда не слышали про темы БДСМ, фистинг, куколд, свинг. Никогда не видели страпон и не понимают, что такое «золотой дождь». У него сложилось впечатление, что многие не заходили в магазины для взрослых и не знакомились с продукцией, которая там продается.

Как считает Панин, люди в России заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев. Он никогда не думал, что настолько сильно. Как он заметил, к счастью, в его окружении нет закомплексованных и ограниченных особей, какими являются многие россияне.

Актер добавил, с сексом у многих россиян серьезные проблемы, как было и в СССР. Он посоветовал чаще заходить в разделы порносайтов, чтобы просветиться на этот счет. Только так, как он думает, россияне смогут подобреть.

Отметим, что Алексей Панин за последнее время был замешан сразу в нескольких скандалах, связанных с сексуальной тематикой. Несколько лет назад в Сети было распространено видео, на котором актер целовался с девушкой, а потом к ним присоединилась собака. Недавно вышло новое видео, в котором задействованы женские ноги и интимные части тела актера.