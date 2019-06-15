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Сын Алибасова рассказал об итогах обследования отца

Сейчас известный продюсер чувствует себя лучше.

Сын Алибасова рассказал об итогах обследования отца
Бари Алибасов Фото: globallookpress.com

Накануне Бари Алибасов прошел полное обследование. По словам врачей, оно показало положительные результаты. То, что продюсер сейчас чувствует себя лучше и идет на поправку, рассказал Бари Алибасов-младший, пишет РИА Новости. В будущий понедельник пациента ждет еще одно контрольное исследование.

«Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20% поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут», — цитирует информагентство сына продюсера.

Бари Алибасов-младший также отметил, если под этим «точечками» ничего нет, то врачи уже могут заявить, что жизни основателя группы «На-На» ничего не угрожает. В таком случае продюсера должны перевести в обычную палату, а, может, и вовсе отпустят домой.

Говоря о лечении родственника, Бари Алибасов-младший еще рассказал, что рассматривает вариант перевезти отца за границу – в Казахстан. Такое предложение поступило по «высокопоставленным каналам». Семья выбирала между двумя вариантами – Казахстаном и Германием. В итоге пока размышляет над первым.

Напомним, российский продюсер по роковой случайности несколько дней назад выпил средство для очистки труб. После этого его сразу же госпитализировали в институт Склифосовского с множественными ожогами внутренних органов. Врачам даже пришлось ввести пациента в состояние медикаментозного сна, после которого Алибасов даже не сразу узнал своего сына.

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Сын Алибасова рассказал об итогах обследования отца
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