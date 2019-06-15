Малахов предрек судебные разбирательства Шепелева с родителями Фриске

Телеведущий Андрей Малахов в годовщину смерти певицы Жанны Фриске рассказал о последних новостях из жизни звездного семейства, которое после кончины исполнительницы переругалось. Он напомнил, что каждую неделю родители звезды приходят на Николо-Архангельское кладбище, где она похоронена. Сопровождает их нередко сестра певицы Наталья. По его словам, она все больше становится похожа на свою родственницу, так рано покинувшую этот мир.

Рассказал Малахов и о последних новостях, связанных с «Русфондом». Как известно, благотворительная организация собирала деньги на лечение певицы. Десятки миллионов рублей были не использованы, но деньги родные Жанны обратно благотворителям не вернули.

Как сказал Малахов, муж певицы, по слухам, отдал третью часть долга организации. Он продал часть дома, на который претендовали родители Жанны Фриске. «Так что без дальнейших судебных разбирательств тут не обойтись. С остальной частью долга тоже невесело. В счет погашения благотворительная организация «Русфонд» предложила близким выкупить права на использование имени певицы», — заметил Малахов.

Отметим, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. На протяжении нескольких лет она боролась с болезнью, но в итоге проиграла. Родные Фриске в очень напряженных отношениях с ее мужем, телеведущим Дмитрием Шепелевым, который не дает им видеться с ребенком звезды.