В США на аттракцион «Гарри Поттер» выстроилась многочасовая очередь

В одном из тематических парков кинокомпании «Юнивёрсал», создающей аттракционы по мотивам своих фильмов, открылся новый квест. Аттракцион посвятили картине про «Гарри Поттера». Однако, чтобы покататься на нем, необходимо запастись недюжинным терпением. Посетителей так много, что желающие приходят с 6 утра, задолго до открытия, чтобы занять очередь.

Fans waited 10 hours in line on the first day of this Harry Potter-themed ride at Universal Orlando Resort. #Chedline pic.twitter.com/A5XayztQD6

— Cheddar (@cheddar) 15 июня 2019 г.