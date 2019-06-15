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«Настоящая подруга»: Ольга Орлова тоскует по Жанне Фриске

В одном из шоу певица призналась, что до сих пор не стерла ее телефон.

«Настоящая подруга»: Ольга Орлова тоскует по Жанне Фриске
Ольга Орлова Фото: globallookpress.com

Сегодня, 15 июня, прошло ровно четыре года, как из жизни ушла яркая певица Жанна Фриске. Она несколько лет боролась с тяжелым недугом – раком мозга. В один момент даже казалось, что Фриске устояла, и у нее началась ремиссия. Но болезнь, к сожалению, победила.

Спустя годы коллеги Жанны продолжают вспоминать ее. Близкая подруга певицы Ольга Орлова до сих пор не может смириться с тем, что Фриске больше нет. Ведущая телепроекта «Дом-2» поддерживает отношения с родителями Жанны и не стирает ее номер телефона.

В день годовщины смерти любимой подруги Ольга Орлова опубликовала в своем блоге отрывок песни «Прощай, мой друг», которую ранее посвятила ей.

Когда моя печаль не даст опять уснуть,
Как Ангел за спиной, прошу: со мной побудь.
Согрей меня теплом и снова дай огня.
Укрой своим крылом, ты с неба береги меня …

На трогательное обращение к Жанне Фриске отреагировали поклонники Орловой. Многие заявили, что ведущая шоу на ТНТ продолжает хранить верность подруге и чтит ее память.

«Вы подруга, о которой можно только мечтать. Жанне очень повезло с Вами, а Вам с ней»; «Вы настоящая подруга, верная и преданная», — поддержали Ольгу подписчики.

Напомним, сегодня о Жанне Фриске говорила не только коллега по группе «Блестящие». Ее сестра Наталья также призналась, что страшно тоскует по родственнице. Из года в год ей становится все тяжелее без сестры.

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«Настоящая подруга»: Ольга Орлова тоскует по Жанне Фриске
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