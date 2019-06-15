«Настоящая подруга»: Ольга Орлова тоскует по Жанне Фриске

В одном из шоу певица призналась, что до сих пор не стерла ее телефон.

Сегодня, 15 июня, прошло ровно четыре года, как из жизни ушла яркая певица Жанна Фриске. Она несколько лет боролась с тяжелым недугом – раком мозга. В один момент даже казалось, что Фриске устояла, и у нее началась ремиссия. Но болезнь, к сожалению, победила.

больше по теме Стало известно точное время смерти Жанны Фриске Певица ушла из жизни ровно четыре года назад.

Спустя годы коллеги Жанны продолжают вспоминать ее. Близкая подруга певицы Ольга Орлова до сих пор не может смириться с тем, что Фриске больше нет. Ведущая телепроекта «Дом-2» поддерживает отношения с родителями Жанны и не стирает ее номер телефона.

В день годовщины смерти любимой подруги Ольга Орлова опубликовала в своем блоге отрывок песни «Прощай, мой друг», которую ранее посвятила ей.

Когда моя печаль не даст опять уснуть,

Как Ангел за спиной, прошу: со мной побудь.

Согрей меня теплом и снова дай огня.

Укрой своим крылом, ты с неба береги меня …

На трогательное обращение к Жанне Фриске отреагировали поклонники Орловой. Многие заявили, что ведущая шоу на ТНТ продолжает хранить верность подруге и чтит ее память.

«Вы подруга, о которой можно только мечтать. Жанне очень повезло с Вами, а Вам с ней»; «Вы настоящая подруга, верная и преданная», — поддержали Ольгу подписчики.

Напомним, сегодня о Жанне Фриске говорила не только коллега по группе «Блестящие». Ее сестра Наталья также призналась, что страшно тоскует по родственнице. Из года в год ей становится все тяжелее без сестры.