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Любовь Толкалина почтила память Баталова в годовщину его смерти

Прославленного народного артиста не стало ровно два года назад.

Любовь Толкалина почтила память Баталова в годовщину его смерти
Любовь Толкалина вспомнила о Баталове в годовщину его смерти. Фото: globallookpress.com

Алексея Баталова не стало два года назад. У 88-летнего народного артиста были проблемы с сосудами, из-за чего, бывало, кружилась голова. Однажды во время одного из таких головокружений он упал у себя дома и сломал шейку бедра. После этой травмы актер так и не восстановился, он скончался в больничной палате спустя месяц после того, как ему прооперировали ногу.

В годовщину смерти память Баталова почтила Любовь Толкалина, с огромным уважением относившаяся к мэтру. Актриса разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена могила Алексея Владимировича, украшенная его фотографией и цветами.

«Два года», – коротко подписала Толкалина печальный кадр.

Не забыли о прославленном артисте и поклонники, многие из которых назвали Баталова по-настоящему великим человеком.

«Помним великого артиста! Ценим его талант и творчество!», «Баталов не просто замечательный актер, он – явление в мире искусства!», «Никогда не забуду, актер с Большой буквы», «Величайший человек, личность! Помним… вечная память», – комментируют подписчики блога.

Фото: Instagram@tolkalinaliubа

Напомним, четыре года назад в этот же день, 15 июня, скончалась Жанна Фриске. Певица, у которой до сих пор остаются тысячи фанатов, так и не смогла победить онкологическое заболевание – глиобластому. Шансов излечиться от неоперабельной опухоли мозга у звезды практически не было.

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Любовь Толкалина почтила память Баталова в годовщину его смерти
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