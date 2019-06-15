НОВОСТИ

Звезда сериала «Ментовские войны» попал в аварию

ДТП с участием Александра Устюгова произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Звезда сериала «Ментовские войны» попал в аварию
Александр Устюгов. Фото: instagram.com/ekibastooz/

В автомобиль известного российского актера Александра Устюгова врезалась легковушка. Авария произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78». По данным СМИ, машина артиста остановилась на светофоре, когда с ней столкнулся другой автомобиль. Сам актер сидел на пассажирском месте. Канал сообщил, что после аварии Александр якобы устроил драку с виновником аварии.

Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что в машину с логотипом Ekibastuz (так называется группа, которую создал Устюгов. – ред.) въезжает другой автомобиль. При этом машина артиста протаранила ехавший впереди легковой автомобиль.

Артист отрицает, что участвовал в драке.

«Я заявлений делать не буду. Зачем? У меня никаких претензий к этому человеку конкретному нет, если у него есть – пусть пишет официальное заявление», – прокомментировал Александр Устюгов.

Известность Устюгову принесли съемки в таких картинах, как «Ментовские войны», «Диверсант», «28 панфиловцев», «Годунов», «Моя фамилия Шилов».

Вам может быть интересно:

Из подполковника полиции в криминал: как «Рикошет» воскресил и разжаловал Александра Устюгова 7 самых обсуждаемых сериалов 2018 года по версии Teleprogramma.pro Александр Устюгов женился на бывшей девушке звезды "Молодежки"

Тэги:

Александр УстюговДТП с актеромсериал "Ментовские войны"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда сериала «Ментовские войны» попал в аварию
Интересно?
Поделись с друзьями: