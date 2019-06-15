Звезда сериала «Ментовские войны» попал в аварию

В автомобиль известного российского актера Александра Устюгова врезалась легковушка. Авария произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78». По данным СМИ, машина артиста остановилась на светофоре, когда с ней столкнулся другой автомобиль. Сам актер сидел на пассажирском месте. Канал сообщил, что после аварии Александр якобы устроил драку с виновником аварии.

Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что в машину с логотипом Ekibastuz (так называется группа, которую создал Устюгов. – ред.) въезжает другой автомобиль. При этом машина артиста протаранила ехавший впереди легковой автомобиль.

Артист отрицает, что участвовал в драке.

«Я заявлений делать не буду. Зачем? У меня никаких претензий к этому человеку конкретному нет, если у него есть – пусть пишет официальное заявление», – прокомментировал Александр Устюгов.

Известность Устюгову принесли съемки в таких картинах, как «Ментовские войны», «Диверсант», «28 панфиловцев», «Годунов», «Моя фамилия Шилов».