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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица отметила, что 15 лет не выступала на своей малой родине.

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Алсу стала народной артисткой Башкирии/globallookpress.com

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии. Это произошло на третий день Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который прошел в Уфе. Указ о награждении Алсу подписал временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров. Певица была хэдлайнером праздника.

Алсу, Башкирия
Алсу стала народной артисткой/globallookpress.com

Как сказала Алсу в приветственной речи, ей очень приятно выступать на родной башкирской земле. Она отметила, что давно не была в Башкирии — примерно 15 лет. Кроме того, звездная исполнительница добавила, что она в восторге от того, что на фестивале звучит много фольклора и народной музыки. Для нее очень важно, чтобы люди, которые живут в Башкирии, не забывали свою историю. Кстати, ранее певица не раз подчеркивала, что считает Башкирию своей малой родиной, сообщает министерство культуры республики Башкортостан.

Отметим, что Алсу за последнее время подверглась травле в социальных сетях. Пользователи никак не могут успокоиться, что ее дочь Микелла Абрамова была признана победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». Позже результаты проекта были пересмотрены, но на певицу все равно многие озлоблены.

Любопытно, что в какой-то момент Алсу не выдержала травли в Сети и резко ответила хейтерам. Она сказала, что люди, как гиены, набросились на нее. Исполнительница попросила не трогать ее семью.

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Тэги:

АлсуБашкирияМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"
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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
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