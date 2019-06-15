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Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе

Он не скрывал многолетнюю связь со своей девушкой и ранее, но вскоре они уже официально оформят отношения.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе
Тимофей Руденко СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/Bq3CpHaHAJ7/

Победитель 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе. Он уже много лет состоит в отношениях с девушкой Екатериной, которая когда-то хотела попасть к нему на прием. После участия в программе жизнь молодого человека сильно изменилась – его стали узнавать на улицах, а в социальных сетях, где ранее победителя шоу и вовсе не было, растет аудитория, пишет интернет-издание «Woman.ru».

Сейчас Руденко ездит по всей России, где проводит встречи и семинары. Он убежден, что каждый человек может развить в себе необычные способности. Для этого нужны две составляющие – хороший наставник и правильная литература.

Недавно Тимофей выпустил книгу под названием «Просветление. Отпускай. Прощай. Живи». В первой части он рассказывает о себе, во второй – рассуждает о понятии смерти, о том, как к ней правильно относиться.

Что касается работы экстрасенса, то он принципиально не занимается приворотами. Руденко полагает, что это – «нездоровая история», где человека лишают воли. Маг придерживается достаточно либеральных взглядов. Он никогда не полезет в голову к человеку, если тот не хочет этого. По словам лидера последнего сезона мистического шоу, экстрасенсы не всегда готовы к работе. Одно из главных умений таких людей – отключаться от потоков информации.

«Нужно понимать, что экстрасенс не всегда находится, скажем так, в работе. Люди считают, что ты все время должен быть колдуном: видишь человека, и тебе тут же приходит информация. Это абсолютно не так. Хорошего специалиста учат закрываться от потока информации… Отмечу, что я никогда не смотрю своих близких людей. Вдруг я увижу то, что не должен был видеть? И зачем мне это? Более того, это вопрос этики. Бывает, я даже клиентам, приходящим ко мне, рассказываю не все, что вижу», — поделился Тимофей.

Что касается его возлюбленной, то ее личное пространство Тимофей никогда не нарушал. Однако дар помог Руденко понять, что Екатерина действительно его человек.

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе
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