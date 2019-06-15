Лидер рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов получил звание заслуженного артиста России за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписал глава РФ Владимир Путин. Об этом говорится на официальном ресурсе правовой информации.

Кроме рок-музыканта, Путин присвоил звание актрисе Полине Агуреевой, снявшейся в сериалах «Ликвидация» и «Куприн», хормейстеру ансамбля «Русская песня» Петру Ключникову, дирижеру Большого симфонического оркестра им. Чайковского Денису Лотоеву, актрисе Московского драматического театра им. Станиславского Елене Морозовой.

Это не первая награда Вячеслава Бутусова. Музыкант также награжден премией Ленинского комсомола (1989), Золотым граммофоном (2004), Царскосельской художественной премией (2007), медалью «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии» (2009).

Напомним, в 2015 году группа «Ю-Питер» выпустила пятый студийный альбом «Гудгора». Перед выходом релиза Бутусов представил несколько клипов, который смонтировал сам. Спустя 2 года исполнитель заявил о распаде коллектива и анонсировал подготовку нового проекта по случаю празднования 35-летия Nautilus Pompilius. Музыкант также сообщил, что начал собирать новую творческую команду.

У Бутусова есть четверо детей: 39-летняя Анна от брака с Мариной Добровольской, 28-летняя Ксения, 20-летняя Софья и 14-летний Даниил от второй жены Анжелики Эстоевой.