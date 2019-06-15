«С утра реву»: сестра Фриске страдает без Жанны

Как отметила девушка, с каждым годом без любимой певицы ей становится только хуже.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в сторис Instagram поделилась своими переживаниями в связи с очередной годовщиной смерти исполнительницы. Напомним, что ровно четыре года назад 15 июня 1015 года умерла Жанна Фриске. «С утра реву. Время не лечит, только хуже становится», — заявила Наталья Фриске.

Также она разместила серию снимков со своей сестрой. На фотографиях Жанны Фриске светится от счастья. На некоторых фотографиях она беременна. Кроме того, Наталья Фриске разместила видеозаписи, на которых Жанна безумно счастлива и наслаждается жизнью.

Отметим, что после смерти Жанны Фриске сильно обострились отношения мужа исполнительницы телеведущего Дмитрия Шепелева с родственниками супруги. Уже на протяжении нескольких лет он не дает родным видеться с Платоном Шепелевым. Родители Жанны Фриске уже много раз высказывали свое возмущение действиями телеведущего, однако он по-прежнему не идет на контакт.

Не видит Платона Шепелева и его крестная мама, певица Ольга Орлова. Телеведущая отмечала ранее, что ей бы хотелось окружить ребенка материнской заботой, которую он не получил в раннем детстве, но ей не дают такой возможности.